Raríssimas

A associação Raríssimas vai realizar uma assembleia-geral a 03 de janeiro para eleger os titulares dos órgãos sociais em falta, após a saída da sua presidente, Paula Brito e Costa, anunciou hoje a instituição.

"Estão reunidas as condições para proceder à convocação da assembleia geral (extraordinária) para eleger os titulares dos órgãos sociais em falta, a realizar no próximo dia 3 de janeiro de 2018", refere uma nota do presidente da mesa da assembleia geral da Raríssimas enviada à Lusa.

Paulo Olavo Cunha adianta que, na sexta-feira, será concluída a convocatória, na qual, "para além da ordem de trabalhos, serão estabelecidas as regras de funcionamento e participação na assembleia-geral", sendo depois divulgada.