Actualidade

A câmara do Porto anunciou hoje que vai criar a figura do Provedor do Munícipe em 2018, garantindo que a nova provedoria refletirá sobre as questões de "todo e qualquer cidadão, de forma transversal e inclusiva".

Este anúncio, feito através do portal da autarquia, surge um dia depois da atual provedora do Cidadão com Deficiência, Lia Ferreira, ter confirmado à agência Lusa que a sua provedoria será extinta no final do ano.

Lia Ferreira referiu-se à decisão "com tristeza", mas a câmara do Porto garante que nesta "reorganização interna sai reforçada a capacitação e definição de políticas do Município".