O administrador do Banco de Portugal Hélder Rosalino disse hoje que as moedas virtuais não são consideradas seguras, apesar de lhes reconhecer vantagens, e avisou os bancos que têm de tornar os pagamentos rápidos até para concorrerem com estas inovações.

"Pelo facto de não existir uma entidade central que garanta a irrevogabilidade e a definitividade das ordens de pagamento, a moeda virtual não pode ser considerada segura", disse Hélder Rosalino na sua intervenção na Money Conference, hoje divulgada pelo Banco de Portugal, recordando que também não há certeza da aceitação destas moedas como meio de pagamento, uma vez que não está garantida a conversão em moeda "com curso legal", como dólar ou euro.

O administrador do banco central recordou ainda que, como este dinheiro não é regulamentado, são "os seus utilizadores que suportam todo o risco, uma vez que não existe um fundo para proteção dos investidores e utilizadores".