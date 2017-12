Actualidade

A zona de confeção de alimentos do Hospital das Caldas da Rainha foi hoje encerrada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica por falta de condições e inconformidades detetadas, divulgou a ASAE.

A "suspensão de laboração" das zonas de confeção de refeições do Hospital de Caldas da Rainha foi determinada na sequência de uma ação de fiscalização "no âmbito da Segurança Alimentar", confirmou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica quando questionada pela Agência Lusa.

Numa resposta por escrito, a ASAE explicou ainda que a suspensão teve por base a "falta de condições estruturais do local, bem como a deteção de outras inconformidades", tendo aquela entidade efetuado "diligências junto da Direção do Hospital no sentido de acautelar que fossem garantidas as refeições aos doentes".