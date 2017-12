Actualidade

O FC Porto apurou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal, ao golear o Vitória de Guimarães por 4-0, em jogo disputado no estádio do Dragão, no Porto.

Os 'dragões' chegaram cedo à vantagem, com um golo de Aboubakar, aos 12 minutos, na conversão de uma grande penalidade, tendo Danilo (58) e André André (64 e 83) anotado os restantes golos da sua equipa.

