Exposição

Aquela que é a primeira exposição licenciada pela Disney em Portugal conta com 26 peças das personagens dos icónicos filmes de "Star Wars". A não perder.

Portugal e o Mundo ainda estão a lidar com a tão aguardada estreia do VIII Episódio da saga "Star Wars". Se ainda não teve tempo de ir ao cinema ver "Os Últimos Jedi" não se preocupe com spoilers, porque neste texto não lhe vamos falar do filme em si.

Se é um aficionado desta galáxia distante, não pode perder a primeira exposição licenciada pela Disney em Portugal sobre a "Guerra das Estrelas".

São 26 peças das personagens dos emblemáticos filmes que vão estar localizadas na entrada da loja Continente CascaiShopping. Um espólio que estará em exibição durante, aproximadamente, um mês.

De acordo com o avançado pela organização ao Destak, trata-se de uma exposição inédita e exclusiva, com uma área de exibição de cerca de 70m². Nestas réplicas e estátuas «será possível observar cada pormenor de vestuário e adereços dos ícones da saga, como Darth Vader, Princesa Leia, Luke Skywalker, mestre Yoda, Chewbacca e Stormtroopers».

Por outro, e como o Destak também já tinha dado conta, estão a decorrer em algumas lojas desta cadeia de supermercados as corridas de BB8 para determinar qual é o droid mais rápido da galáxia. Braga e Matosinhos são as próximas localidades deste ‘circuito’.