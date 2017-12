Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, falaram na quinta-feira ao telefone sobre como "resolver a perigosa situação" com a Coreia do Norte, informou a Casa Branca.

"Os dois Presidentes discutiram trabalhar juntos para resolver a muito perigosa situação na Coreia do Norte", de acordo com um comunicado.

A conversa telefónica decorreu no mesmo dia em que o Presidente russo deu a conferência de imprensa de fim do ano, em que, quando questionado sobre a sua avaliação do primeiro ano de Donald Trump à frente da Casa Branca, disse ter observado "algumas conquistas muito importantes".