Pedrógão Grande

A presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) considera que não houve proatividade do Governo na prevenção e no combate, assim como no pós-incêndio.

Em entrevista à agência Lusa, Nádia Piazza sublinhou que foi "sobretudo por falta de proatividade das entidades públicas" que a associação das vítimas nasceu naquele território afetado pelo grande incêndio de 17 de junho, que causou 66 mortos e mais de 250 feridos.

"Mas o que seria de esperar? Se não houve proatividade na prevenção, se não houve proatividade no combate, se não houve proatividade no socorro, porque haveria proatividade quando estaríamos a enterrar os nossos familiares? Não houve", afirmou a presidente da AVIPG.