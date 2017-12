Pedrógão Grande

A Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI) tem obrigado todos os ministérios a pensarem as políticas que querem implementar, numa ótica do Interior e de como o poderão valorizar, afirmou o seu coordenador.

"A UMVI tem obrigado todos os ministérios, no âmbito das políticas que pretendem implementar, a pensá-las também numa ótica do Interior e de como é que podemos valorizar o Interior", afirmou em entrevista à agência Lusa João Paulo Catarino.

Este responsável sublinha que a UMVI colocou na agenda de todos os ministros a questão de valorizar o Interior e como é que o podem fazer, discriminando positivamente este território.