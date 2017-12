Actualidade

A oposição timorense consolidou hoje a Aliança de Maioria Parlamentar (AMP) com cerimónias e discursos nas sedes dos três partidos do bloco e que vão ser repetidas em encontros idênticos em todo o território de Timor-Leste.

Responsáveis dos três partidos - Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Partido Libertação Popular (PLP) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) - participaram nos encontros que decorreram esta manhã.

Os encontros decorreram num momento de tensão política entre a oposição maioritária e a coligação do Governo - formada pela Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e pelo Partido Democrático (PD) - e a possibilidade de queda do executivo, alvo de uma moção de censura.