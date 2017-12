Actualidade

O porta-voz da aliança da oposição timorense, Taur Matan Ruak, apelou hoje "insistentemente" ao presidente do Parlamento Nacional para que "cumpra as suas funções" e agende sessões plenárias, que não se realizam desde 20 de novembro.

Em declarações aos jornalistas, o porta-voz da Aliança de Maioria Parlamentar (AMP) manifestou-se ainda "preocupadíssimo" com o facto de Aniceto Guterres Lopes ter esta semana invocado "razões de segurança" para adiar o debate no plenário.

"Estou preocupadíssimo, a AMP esta preocupadíssima com a posição do senhor presidente, sobretudo quando invoca a questão da segurança como justificação para não realizar a plenária como deve fazer todas as segundas e terças feiras", afirmou.