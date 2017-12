Actualidade

os músicos Mário Laginha e Tcheka encerram o ciclo "Há Música no Trindade!", no Teatro da Trindade, em Lisboa, com o projeto "Strada", com dois espetáculos, hoje e no sábado, sempre às 21:30.

Este ciclo faz parte da programação dos 150 anos da fundação do Teatro da Trindade, criado pelo empresário Francisco Palha, que projetava um palco "popular de qualidade", como escreveu, quando apresentou o projeto em 1867.

A atuação de Mário Laginha, ao piano, e Tcheka, na guitarra e voz, é assinalada pelo ciclo como "uma rara apresentação" dos dois músicos, "num espetáculo íntimo, de cumplicidades e afinidades".