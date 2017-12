Actualidade

O romance "Os Maias", de Eça de Queirós, o pintor Domingos Sequeira e o compositor Vianna da Motta são alguns dos protagonistas das emissões filatélicas do próximo ano, anunciaram hoje os CTT-Correios de Portugal.

"Os CTT voltam, em 2018, a destacar personalidades, obras e datas históricas que marcaram a definição do que é ser português nos últimos 250 anos", lê-se no comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Além do romance "Os Maias", de Eça de Queirós, cuja publicação completa 130 anos em 2018, as séries filatélicas a emitir ao longo do próximo ano celebram os 250 anos do nascimento do pintor Domingos Sequeira, autor, entre outras, de pinturas nos palácios da Ajuda e no de Mafra, e os 200 anos do nascimento de outro pintor, Tomás da Anunciação, autor, entre outras obras, da tela "Amores de Aldeia", uma das encomendas feitas ao pintor pelo rei D. Fernando, marido de D. Maria II.