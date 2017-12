Actualidade

O Parlamento Nacional timorense retoma na próxima segunda-feira os plenários, que não se realizam desde 20 de novembro, para debater na generalidade e na especialidade o Orçamento Retificativo, contestado pela oposição maioritária.

O debate de dois dias na generalidade e de três dias na especialidade foi marcado depois de várias semanas de tensão política entre as bancadas que apoiam o Governo, Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e Partido Democrático (PD) e as três da oposição, Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Partido Libertação Popular (PLP) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), que controlam 35 dos 65 lugares do parlamento.

Contestado pela oposição, que tentou travar até a sua tramitação, o Orçamento Retificativo tem estado a ser debatido ao nível das comissões, onde o último parecer técnico da Comissão C, de Finanças Públicas, acabou por ser chumbado.