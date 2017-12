Actualidade

A escolha constante de novas rotas pelos traficantes de pangolins tem tornado o combate contra o comércio ilegal do mamífero mais traficado do mundo num quebra-cabeças para as autoridades, alertou um estudo hoje publicado.

Pelo menos 20 toneladas de pangolins são apreendidas anualmente no tráfico transfronteiriço, com os contrabandistas a utilizarem dezenas de novas rotas para o comércio ilegal, com objetivo deliberado de escapar às autoridades, indicou um estudo da Traffic, organização não-governamental que monitoriza o tráfico de produtos de animais selvagens, e da Universidade de Adelaide, da Austrália.

Apesar da proibição do comércio do pangolim, animal protegido pela Convenção Internacional sobre o Comércio de Espécies Ameaçadas (CITES), as capturas do pequeno mamífero, cujas escamas são muito valorizadas, têm-se multiplicado nas florestas da Ásia e de África, com o tráfico a ser alimentado em particular pela procura na China, cuja medicina tradicional lhe atribui propriedades curativas.