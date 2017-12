Venezuela

Representantes do Governo do Presidente Nicolás Maduro e da oposição voltam hoje à República Dominicana, para tentar avançar com um processo de diálogo que ajude a estabilizar a situação na Venezuela.

A reunião tem lugar depois de um encontro realizado a 01 e 02 de setembro, também na República Dominicana, no qual participaram os ministros dos Negócios Estrangeiros do México e Chile, Bolívia, Nicarágua e São Vicente e Granadinas.

O Governo venezuelano espera chegar a um acordo que permita acabar com a alegada "guerra económica no país" e leve à suspensão das sanções que os Estados Unidos e a Europa aplicaram contra altos funcionários de Caracas, enquanto a oposição vai insistir em conseguir garantias para a apresentação de candidatos às próximas eleições presidenciais, previstas para 2018.