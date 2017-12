Actualidade

A oposição no Peru, maioritária no parlamento, pediu na quinta-feira a demissão do Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, acusado de corrupção no âmbito do escândalo da construtora brasileira Odebrecht, que implicou vários responsáveis políticos da região.

"É evidente que a sua presença no mais alto cargo da nação não é mais possível", disse o porta-voz do grupo parlamentar da Força Popular, Daniel Salaverry, sobre o chefe de Estado peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

A Força Popular é o partido liderado por Keiko Fujimori, filha do antigo chefe de Estado Alberto Fujimori (1990-2000), que perdeu as presidenciais de 2016 precisamente para o "PPK", nome pelo qual é designado o atual chefe de Estado.