Actualidade

Os vocábulos "incêndios", "afeto" e "floresta" lideram a lista de preferência dos cibernautas para a Palavra do Ano/2017, processo que se iniciou no passado dia 01, divulgou hoje a promotora do concurso.

A votação em www.palavradoano.pt prossegue até ao final do mês, e a palavra vencedora será conhecida no dia 04 de janeiro, às 10:30, numa cerimónia na Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em Sacavém, no concelho de Loures, nos arredores de Lisboa.

"Duas semanas após o início da votação, já votaram cerca de 10.000 internautas", disse à Lusa fonte da Porto Editora (PE), que organiza a iniciativa desde 2009.