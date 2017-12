Brexit

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse hoje que depende do Parlamento e povo britânicos a decisão sobre uma eventual interrupção do processo do 'Brexit'.

Questionado pelos jornalistas sobre a eventualidade de o Reino Unido não chegar a abandonar a União Europeia (UE), Juncker salientou que "isso depende do Parlamento britânico e do povo britânico".

"Não nos compete decidir o que os britânicos têm que fazer", adiantou, em declarações à entrada para o segundo e último dia do Conselho Europeu, com o 'Brexit' na agenda.