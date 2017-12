Actualidade

O disco "Excuse Me Ao Vivo", de Salvador Sobral, está disponível a partir de hoje, sendo revisitados temas do disco de estreia do músico, anunciou a editora Valentim de Carvalho.

De acordo com comunicado da editora, na base do disco está "a intensa digressão de 'Excuse Me' que viajou de norte a sul do país perante um público generoso que esgotou salas para escutar Salvador Sobral".

O disco conta com nove temas, entre os quais "Ready For Love Again", "Nem Eu" e "Nada Que Esperar", antes de terminar com o 'encore' do concerto nos Jardins do Casino Estoril - o último concerto antes de anunciar a pausa na carreira musical - intitulado "Até Já".