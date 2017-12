Actualidade

O fim de semana vai ser marcado pela descida acentuada da temperatura mínima entre 6 e 10 graus Celsius, mas já não está prevista chuva, adiantou à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

"No fim de semana vamos ter tempo frio e seco. Hoje será o último dia, num período de nove dias, com ocorrência de alguma precipitação. Amanhã [sábado] vamos ter uma descida acentuada dos valores da temperatura mínima entre 6 a 10 graus. A máxima também desce um bocadinho", disse a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta descida está associada à substituição da massa de ar mais quente e húmida, que gerou a precipitação dos últimos dias, por uma mais fria.