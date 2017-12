Prémio Pessoa

A arquitetura de Manuel Aires Mateus, distinguido hoje com o Prémio Pessoa, "é moderna, abstrata e contemporânea, mas parte de uma recolha de formas e materiais vernaculares portugueses", afirmou o júri.

Referindo que a sua "obra é vasta", o júri destacou, no estrangeiro, os projetos de sua autoria, o Centro de Criação Contemporânea, em Tours, em França, e o Museu de Design e Arte Contemporânea, em Lausanne, e, em Portugal, a sede da EDP, em Lisboa, onde, "com dois fragmentos paralelos, o arquiteto constrói uma praça virada a sul protegida por 'brise-soleils', com grande efeito plástico".

"Nestes edifícios, ultrapassa-se o mero cumprimento do programa, construindo-se cidade", sublinha o júri, na comunicação lida pelo seu presidente, Francisco Pinto Balsemão, no anúncio do vencedor do Prémio Pessoa, hoje realizada em Seteais, Sintra.