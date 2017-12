Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje que nada pode prejudicar as relações com Timor-Leste e que o gesto que o Governo português pode dar é a continuidade das boas relações bilaterais e do diálogo.

Santos Silva reagiu assim quando questionado sobre as afirmações, hoje, do primeiro-ministro timorense, que alertou o Governo português que a sua atitude em relação o caso do casal português que fugiu de Timor-Leste pode ferir as relações bilaterais e apelou a "um gesto" de Lisboa para esclarecer a situação.

Mari Alkatiri disse à Lusa estar preocupado com o facto de a embaixada portuguesa em Díli ter emitido os passaportes que Tiago e Fong Fong Guerra tinham quando fugiram do país, apelando a Lisboa para que faça "um gesto" em relação a esta situação.