O regulador da Saúde concluiu que o Centro Hospitalar Médio Tejo não acautelou o acompanhamento de um homem de 93 anos que ficou três dias num corredor da urgência com uma fratura na perna, morrendo antes de ser operado.

"Concluiu-se que na situação em análise, a conduta do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) não se revelou suficiente à garantia dos direitos e interesses legítimos do utente, em especial no que respeita à humanização dos cuidados", refere uma deliberação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) hoje divulgada.

O caso remonta a 30 de novembro de 2015, quando o homem de 93 anos deu entrada na urgência com uma fratura na tíbia, tendo permanecido numa maca no serviço de urgência durante três dias, não tendo sido internado em enfermaria.