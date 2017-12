Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, saudou como "um passo importante" a aprovação dos líderes da UE para que as negociações do 'Brexit' passem para a discussão de uma transição e relações comerciais com a UE após 2019.

"Hoje foi dado um passo importante no caminho para um 'Brexit' tranquilo e ordenado e o desenvolvimento de uma futura parceria estreita e especial", afirmou May na rede social Twitter.

A mensagem foi emitida ao mesmo tempo que reencaminhou a confirmação do presidente do Conselho de os líderes da UE tinham aprovado avançar para a segunda fase das negociações, também no Twitter pelo presidente do Conselho Europeu Donald Tusk, a quem May agradeceu, bem como ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.