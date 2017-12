Actualidade

Um cidadão português está entre as vítimas mortais da colisão entre um autocarro e um comboio, na quinta-feira, no sudoeste de França, disse à Lusa fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades.

O acidente, que provocou pelo menos cinco mortos e 24 feridos, ocorreu cerca das 15:00 (hora de Lisboa) de quinta-feira numa passagem de nível perto de Millas, nos Pirinéus, junto à fronteira com Espanha. Millas fica a cerca de 15 quilómetros de Perpignan.

O comboio regional que chocou com o autocarro transportava 25 passageiros.