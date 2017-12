Prémio Pessoa

O arquiteto Manuel Aires Mateus, vencedor do Prémio Pessoa 2017, mostrou-se hoje "muito contente" com a atribuição do galardão, sublinhando, no entanto, mais importante, ter sido distinguida a arquitetura portuguesa.

Contactado pela agência Lusa, o vencedor disse que o prémio - que distingue anualmente uma personalidade portuguesa que tenha tido uma intervenção relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica - vai para "várias gerações dedicadas à arquitetura" em Portugal.

"Não o posso tomar como um prémio só para mim. É para o meu irmão [Francisco Aires Mateus], e para todo o escritório e toda a gente que trabalha connosco. Isso deixa-me muito contente", disse, numa reação ao anúncio do júri, em Seteais, Sintra.