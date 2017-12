Actualidade

O príncipe Harry de Inglaterra e a sua noiva, a atriz norte-americana Megan Markle, casam-se no dia 19 de maio do próximo ano, no castelo de Windsor, a oeste de Londres, anunciou hoje o palácio de Kensington.

"Sua Majestade o príncipe Harry de Gales e a senhora Meghan Markle casar-se-ão a 19 de maio de 2018", indicou o palácio de Kensington, num comunicado.

O noivado foi anunciado no passado dia 28 de novembro.