O primeiro-ministro considerou hoje, em Bruxelas, que a criação de um ministro das Finanças da zona euro, proposta recentemente pela Comissão Europeia, só faz sentido se for resultado de outras reformas de fundo do espaço da moeda única.

"Haver um ministro das Finanças só para haver um ministro das Finanças é uma daquelas soluções institucionais que não resolvem problema nenhum", disse António Costa, sustentando que "as questões institucionais não são as questões centrais para a reforma da zona euro", mas antes "uma consequência do que se acordar sobre a reforma da zona euro".

António Costa falava à imprensa depois de um Conselho Europeu de dois dias em Bruxelas, que incluiu, hoje de manhã, uma "Cimeira do Euro", na qual foi discutida o aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM).