Actualidade

A administração da fábrica da Autoeuropa, em Palmela, e a Comissão de Trabalhadores vão retomar as negociações na próxima segunda-feira, segundo decisão tomada numa reunião com o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, e dois secretários de Estado.

A informação foi inicialmente transmitida aos jornalistas pelo presidente da Comissão de Trabalhadores (CT), Fernando Gonçalves, e reafirmada pelo ministro, numa declaração sem direito a perguntas.

O dirigente da CT escusou-se a adiantar mais pormenores, mas garantiu que o plenário de trabalhadores na fábrica do grupo Volkswagen se mantém para dia 20 de janeiro.