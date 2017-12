Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje em Bruxelas que "não ficaria surpreendido" se a Fitch acompanhasse o que outras agências de notação têm feito e "concluísse o óbvio", retirando Portugal do «lixo».

Em declarações à imprensa no final de um Conselho Europeu, o chefe de Governo começou por dizer que não iria "antecipar expectativas" quanto à revisão do 'rating' de Portugal que a Fitch deverá publicar hoje, mas comentou que "há um dado que é muito claro: a situação económica e financeira hoje não tem nada a ver com a situação de Portugal do ponto de vista económico e financeiro em 2011 ou em 2015".

"Houve outras agências de rating que já anteciparam esse movimento, e sobretudo os mercados têm estado a antecipar claramente esse movimento. Ao longo do ano temos vindo a reduzir a nossa taxa de juro e tivemos a saída do Procedimento por Défice Excessivo. Não ficaria surpreendido que as agências de notação financeira concluíssem o óbvio: é que a situação hoje, estando tão diferente daquela em 2011, tem de ter uma notação distinta, claramente distinta, da que tinha em 2011", declarou.