Incêndios

O Governo alargou até ao dia 22 de dezembro o período de candidaturas dos agricultores afetados pelos incêndios aos apoios no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020).

Numa nota enviada à comunicação social, o Ministério da Agricultura, esclarece que decidiu estender o prazo de candidaturas (que terminava hoje) por mais uma semana, "atendendo a que se verificaram anomalias no acesso aos sistemas informáticos da Autoridade de Gestão do PDR2020 e do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, que impediram a submissão dos formulários do pedido de apoio e geraram outras dificuldades".

A medida destina-se a todos os agricultores afetados pelos incêndios que ocorreram entre julho e outubro, que tenham registado prejuízos nas instalações de apoio à exploração, equipamentos, culturas permanentes ou animais.