O antigo ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho considerou hoje que "se fez justiça" ao ser absolvido do crime de violência doméstica contra a ex-mulher Bárbara Guimarães.

À saída do tribunal, Carrilho entendeu que com esta decisão tinha terminado "um calvário de quatro anos" e manifestou-se "muito feliz" com a absolvição, acrescentando que, de momento, a única coisa que lhe apetecia era ir ter com os filhos.

O antigo ministro prometeu que falará com os jornalistas mais tarde sobre este processo, quando estiver mais tranquilo.