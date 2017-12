Actualidade

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, vai reunir-se em Lisboa na próxima quarta-feira com o presidente eleito do Eurogrupo, o ministro Mário Centeno, para discutir as prioridades do forum de ministros das Finanças da zona euro no primeiro semestre de 2018.

Fonte comunitária indicou hoje à Lusa que Moscovici e Centeno acordaram por ocasião da reunião do Eurogrupo de 04 de dezembro passado, a da eleição do ministro português como sucessor de Jeroen Dijsselbloem, encontrarem-se antes do natal para uma troca de pontos de vista sobre as prioridades do Eurogrupo para os primeiros seis meses do próximo ano.

O primeiro-ministro António Costa, que participou hoje numa "Cimeira do Euro", em Bruxelas, indicou na conferência de imprensa final que, no quadro da discussão sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária, e com base nas propostas já postas em cima da mesa pela Comissão, "o que ficou estabelecido é que agora o Eurogrupo e o Ecofin irão prosseguir esse trabalho sob a liderança do novo presidente [do fórum informal de ministros da zona euro] Mário Centeno, e que em março haverá uma nova reunião do Conselho, provavelmente no formato dos 19 membros da zona euro", para os líderes fazerem o ponto da situação e darem as orientações políticas para a prossecução dos trabalhos a esse nível do Eurogrupo e do Ecofin.