Incêndios

As ações de estabilização de emergência dos solos ardidos no Pinhal de Leiria vão avançar na próxima semana, se as condições meteorológicas assim o permitirem, disse hoje o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos.

"O ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] tem em curso um calendário de ação de estabilização de emergência estabelecida com os municípios, tendo em conta as zonas de maior risco. No caso do Pinhal de Leiria, propriedade do Estado, estão agendadas algumas ações no decorrer da próxima semana, caso as condições meteorológicas assim o permitam", indicou o ministro, à margem da ampliação da empresa Racentro, em Leiria.

Capoulas Santos afirmou que há uma preocupação generalizada com "as consequências que decorreram dos incêndios, designadamente com a inevitável erosão das cinzas que acontece com as chuvas".