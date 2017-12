Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) antecipa uma subida do risco nos mercados de ações, imobiliário e 'fintech' em 2018, segundo o 'Risk Outlook' divulgado hoje.

O regulador do mercado justifica o aumento do risco no mercado acionista com a baixa volatilidade que pode conduzir a fortes correções: "durante períodos de baixa volatilidade, os agentes individuais e institucionais aumentam o sentimento subjetivo de segurança e, portanto, a escolha de estratégias de risco", lê-se no relatório.

Nesse sentido, a CMVM acrescenta que "quanto maior o período de calma, maiores os desequilíbrios que podem surgir no sistema financeiro no caso de um evento inesperado que crie a necessidade de mudar as estratégias de investimento".