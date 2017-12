Actualidade

A segunda edição do festival Clap Your Hands Say F3st vai reunir em Leiria 18 bandas, em atuações a par, entre janeiro e março de 2018, numa proposta que revela novos valores da música nacional e local.

Benjamin, Mike El Nite, O Gajo ou Luís Severo são algumas das bandas e artistas emergentes que se destacaram em 2017 no panorama nacional e que vão subir ao palco do Teatro Miguel Franco, nesta proposta que aposta na mistura de estilos.

"O casamento estético não é nossa preocupação e é deliberado que haja no mesmo dia duas bandas a tocar com géneros e estilos díspares e até antípodas", explica à agência Lusa Carlos Matos, presidente da associação Fade In, que reparte a organização com a Omnichord Records e Rastilho Records.