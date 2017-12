Pedrógão Grande

O Pavilhão Gimnodesportivo de Pedrógão Grande recebe, na quinta-feira, às 21:00, um concerto de Natal que coloca em palco alunos das escolas e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, foi hoje anunciado.

O evento conta com a participação dos alunos dos Agrupamentos de Escolas de Castanheira de Pera, de Figueiró dos Vinhos e de Pedrógão Grande, que atuam com o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, anuncia em comunicado o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, do Ministério da Cultura.

Segundo esta fonte, o espetáculo, considerado inédito, "junta músicos profissionais, alunos do 4.º ano e professores de educação musical, unidos pelo poder da música".