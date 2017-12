Actualidade

A Impresa anunciou hoje que Nicolau Santos, diretor-adjunto do Expreso, vai deixar o título no final do ano, mas que vai manter-se como cronista do jornal e comentador na SIC Notícias.

Em comunicado, o grupo adianta que "a decisão foi tomada pelo próprio e comunicada ontem [quinta-feira] à administração".

No entanto, Nicolau Santos "manter-se-á como cronista do jornal, no seu espaço de opinião no Caderno de Economia, no 'site' e no Expresso Diário, bem como na SIC Notícias, como comentador e como moderador do Expresso da Meia Noite".