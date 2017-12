Actualidade

A câmara de Valongo entrega segunda-feira 17 casas a famílias em situação de carência, foi hoje anunciado pela autarquia, que aponta para quase 1.000 agregados familiares inscritos para habitação social.

No convite para a cerimónia de entrega de chaves que decorre de manhã com o autarca socialista, José Manuel Ribeiro, a câmara de Valongo, distrito o Porto, diz que "47 pessoas carenciadas, incluindo 15 crianças, passarão a viver já nesta quadra natalícia com condições de conforto e dignidade".

A nota da autarquia indica que a empresa municipal Vallis, que é quem gere esta área no Município, não dispõe de casas em número suficiente para as necessidades do concelho, "esforçando-se por dar resposta aos casos mais dramáticos de uma lista com quase 1.000 agregados familiares inscritos para habitação social".