Raríssimas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que não pode ser feita uma generalização de casos como o da Raríssimas já que a grande maioria das instituições "trabalha de forma séria e dedicada".

Numa nota publicada na página da Presidência da República refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa reuniu hoje à tarde, no Porto, com o presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Lemos, e com o presidente-adjunto da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), João Dias, a pedido destes.

"O Presidente da República, referindo a importância da celeridade na investigação dos casos de denúncias de irregularidades, manifestou a sua confiança no trabalho das instituições que todos os dias dão apoio a milhares de portugueses, de todas as idades, em todo o País, muitos em risco de exclusão social", destaca.