A lista liderada por Vítor Hugo Valente foi hoje excluída das eleições à presidência do Vitória de Setúbal por "erro grosseiro", anunciou o presidente da Mesa da Assembleia-Geral do clube sadino.

Fernando Cardoso Ferreira revelou, em conferência de imprensa, que apenas a lista apresentada por António Santos vai concorrer ao ato eleitoral marcado para 21 de dezembro.

De acordo com o dirigente, a lista de Vítor Hugo Valente continha "um erro grosseiro", uma vez que apresentava como candidato a diretor Luís Jacob, que consta como sócio empresa e não como sócio individual, o que de acordo com os regulamentos sadinos é impeditivo da lista participar no ato eleitoral.