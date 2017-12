Actualidade

A Pharol disse hoje estar "insatisfeita" com o plano de recuperação judicial da operadora brasileira Oi, da qual é acionista, considerando que evidencia um "cenário de arbitrariedades e desrespeito" pela governação adotada.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pharol informa que o plano de recuperação judicial, no que concerne à conversão de créditos em ações, "não representa equidade nos sacrifícios exigidos aos diversos participantes no processo, sendo claro que a Pharol SGPS [...] se vê, particularmente desfavorecida no plano apresentado".

"Ao mesmo tempo, os atuais 'bondholders' [obrigacionistas] que representam o capital especulativo em busca de elevados retornos de curto prazo, através de estratégias agressivas sem qualquer preocupação com a preservação da sociedade, resultam como claros beneficiários de um plano desequilibrado", lê-se no documento enviado ao mercado.