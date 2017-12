Actualidade

O governo e a oposição da Venezuela concluíram hoje uma nova ronda de negociações com "avanços notáveis" e acordaram novo encontro para o dia 12 de janeiro, afirmou o Presidente dominicano, Danilo Medina.

"Existem ainda algumas questões que devemos continuar a discutir", disse Medina, que foi o anfitrião do encontro, que teve a observação dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Chile e do México e representantes da Bolívia, Nicarágua e São Vicente e Granadinas.

O governo e a oposição da Venezuela realizaram hoje mais um encontro na capital dominicana de Santo Domingo, na procura de um acordo que permita a saída do país da grave crise política, económica e social que vive.