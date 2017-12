Actualidade

Quatro pessoas morreram e outras cinco foram hospitalizadas na sequência de uma explosão de fogo-de-artifício no México, informa hoje a agência Associated Press.

O Estado do México disse em comunicado que a explosão ocorreu na sexta-feira de manha na localidade de San Lorenzo Octeyuco, causando danos em quatro de seis edifícios da propriedade onde era produzido e armazenado o fogo-de-artifício.

O fogo-de-artifício é bastante usado no México para assinalar as festividades, incluindo o Natal, Ano Novo, assim como as celebrações desta semana dedicadas à Virgem de Guadalupe.