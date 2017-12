Actualidade

Os alunos das 12 escolas do Turismo de Portugal estão, até janeiro, dedicados à confeção do "melhor bolo-rei do mundo", pretendendo superar as 3 mil vendas e cujo dinheiro será revertido para apoiar instituições sociais.

Pelo terceiro ano consecutivo, as escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal estão dedicados, nesta época do ano, a reproduzir a receita do chef Inácio Berlinda que garante ser o seu, o melhor bolo-rei do mundo.

Cerveja preta e outras seis bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, são, para o chef, os igredientes-chave para tornar a sua respeita "especial e única".