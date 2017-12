Actualidade

Rahul Gandhi tornou-se hoje presidente do principal partido da oposição do país, o Partido do Congresso, consagrando as responsabilidades de uma nova geração na saga da dinastia política dos Gandhi.

Aos 47 anos, Raul Gandhi tinha sido oficialmente designado na segunda-feira para liderar o Partido do Congresso.

A sua mãe, Sonia Gandhi, de origem italiana, ocupava esse lugar há 19 anos, um recorde para o partido fundado em 1885 e que liderou a independência da Índia do império britânico em 1947.