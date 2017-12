Actualidade

O Teatro da Cornucópia fechou portas há um ano, em 17 de dezembro, com um recital pelo ator e encenador Luís Miguel Cintra, um dos fundadores da companhia, depois de 126 criações, algumas em estreia mundial.

"A Cornucópia acabou, já saímos do sítio, e demos destino a todas as coisas que lá estavam, da maneira que nos foi possível", disse à Lusa o ator e encenador Luís Miguel Cintra, em tom de ponto final, ao fim de uma saga de 43 anos.

A companhia, fundada por Cintra e pelo encenador e ator Jorge Silva Melo, atual responsável pelos Artistas Unidos, estreou-se a 13 de outubro de 1973, no antigo Teatro Laura Alves, na rua da Palma, em Lisboa. Só em 1975 a companhia passou a "residir" no Teatro do Bairro Alto, (antigo Centro de Amadores de Ballet), na rua Tenente Raul Cascais, onde se manteve, até ao encerramento.