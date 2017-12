Actualidade

As mulheres sauditas também vão poder conduzir motas e camiões a partir de junho de 2018, anunciou a direção-geral de circulação saudita, quase três meses depois de uma ordem real ter levantado a proibição de condução das mulheres.

"O grande desafio é agora adaptar as escolas de condução a todas as mulheres que querem aprender", afirmaram as autoridades da Arábia Saudita, precisando que "estão preparadas" para quando for levantado o veto.

A direção referiu também que as idades mínimas para as mulheres conduzirem motas e camiões são 18 e 20 anos, respetivamente.