O futebolista Rúben Dias, afastado da competição há um mês devido a lesão, regressou hoje aos convocados do Benfica, que no domingo visita o Tondela, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O central, de 20 anos, não joga desde 14 novembro, após ter sido operado a uma apendicite aguda, que o afastou dos últimos sete jogos dos 'encarnados'.

Na antevisão do embate com o Tondela, o técnico Rui Vitória já tinha anunciado o regresso do internacional sub-21 às opções, embora sem adiantar se este será lançado de início.